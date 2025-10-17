به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت: بنا به اولویت برنامه‌های پیشگیرانه در مراکز تجمعی تحت نظارت بهزیستی با آغاز فصل سرما و شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان و تیم‌های مراقبتی مراکز واکسیناسیون گروه‌های مختلف تحت حمایت و مراقبت در مراکز بهزیستی آغاز شد.

دکتر علی صدر افزود: با توجه جامعه آماری مددجویان توانبخشی و اجتماعی تحت حمایت اعم از افراد دارای معلولیت، سالمندان، معتادان، کودکان بی سرپرست و افراد آسیب دیده اجتماعی، ۵۷ مرکز روزانه و شبانه روزی تحت حمایت بهزیستی هستند از این جامعه هدف بصورت مقیم و روزانه در تعدادی از این مراکز تحت مراقبت و حمایت قرار دارند که با توجه به تجمعی بودن افراد در مراکز، همه ساله برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها در اولویت اقدامات آموزشی پرسنل و بازدید مستمر کارشناسان ناظر و اجرای پروتکل‌های بهداشتی و مراقبتی مراکز قرار دارد.

وی ادامه داد: با شیوع فصل سرما نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان برنامه تزریق واکسن آنفلوآنزا در مراکز سالمندان آغاز شده و بتدریج در سایر مراکز نیز اجرا خواهد شد و انتظار می‌رود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط عموم مردم خصوصا در مواجه با افراد ریسک پذیر شاهد کاهش شبوع بیماری‌های واگیردار باشیم.