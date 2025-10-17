

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

*جمعه ۲۵ مهر:

پاری سن ژرمن – استراسبورگ

*شنبه ۲۶ مهر:

نیس – المپیک لیون

آنژه – موناکو

المپیک مارسی – لوآور

*یک شنبه ۲۷ مهر:

لانس – اف ث پاری

لوریان – برست

رن – اوسر

تولوز – متس

نانت – لیل

در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های ۱۵ امتیازی المپیک مارسی، استراسبورگ و المپیک لیون دوم تا چهارم هستند. تیم موناکو نیز با ۱۳ امتیاز پنجم است.