هفته هشتم فوتبال لیگ یک فرانسه امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*جمعه ۲۵ مهر:
پاری سن ژرمن – استراسبورگ
*شنبه ۲۶ مهر:
نیس – المپیک لیون
آنژه – موناکو
المپیک مارسی – لوآور
*یک شنبه ۲۷ مهر:
لانس – اف ث پاری
لوریان – برست
رن – اوسر
تولوز – متس
نانت – لیل
در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۶ امتیاز در صدر است و تیمهای ۱۵ امتیازی المپیک مارسی، استراسبورگ و المپیک لیون دوم تا چهارم هستند. تیم موناکو نیز با ۱۳ امتیاز پنجم است.