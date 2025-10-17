پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره آب و فاضلاب پیرانشهر گفت: با تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار، طرح ۹ کیلومتری انتقال آب از سد سیلوه که دو سال متوقف شده بود، از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با اختصاص یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار، عملیات اجرایی طرح خط انتقال آب شرب از سد سیلوه به پیرانشهر پس از دو سال توقف، دوباره آغاز شد.
هوشیار احمدیان، رئیس اداره آب و فاضلاب پیرانشهر، با اعلام این خبر گفت: طرح انتقال آب شرب از سد سیلوه به دلیل کمبود منابع مالی طی دو سال گذشته متوقف شده بود، اما با تخصیص اعتبار جدید، عملیات اجرایی آن مجدداً از سر گرفته شده است.
وی افزود: این طرح حیاتی با هدف تامین پایدار آب شرب شهری و روستایی شهرستان پیرانشهر، به طول ۹ کیلومتر طراحی شده که تاکنون سه کیلومتر از آن با هزینهای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
احمدیان اظهار امیدواری کرد که در صورت تامین بهموقع اعتبارات، عملیات اجرایی این طرح تا پایان سال جاری به محل تصفیهخانه جدید آب شرب پیرانشهر برسد.
رئیس اداره آب و فاضلاب پیرانشهر با اشاره به ظرفیت تامین آب این طرح تصریح کرد: با بهرهبرداری از خط انتقال، حدود ۵۸۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهرستان افزوده میشود که نقش مهمی در جبران افت فشار و پاسخگویی به نیاز آبی شهر و روستاهای اطراف برای سالهای آینده خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: طبق برآوردها، سالانه حدود ۱۸ میلیون مترمکعب آب شرب از محل این طرح برای شهرستان تامین خواهد شد.
احمدیان با تاکید بر اهمیت راهبردی این طرح خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب از سد سیلوه، یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی در حوزه آبرسانی شهرستان است که با تلاش مستمر عوامل اجرایی در حال پیشرفت بوده و در اولویت کاری مجموعه آبفا قرار دارد.