مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این اداره کل در راستای توسعه طرح‌های آموزشی و درمانی و به خصوص سرمایه‌گذاری از هیچ تلاشی دریغ نکرده و حمایت‌های لازم جهت توسعه این طرح‌ها را در دستور کار دارد.

حمایت راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از طرح‌های آموزشی و درمانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در نشست بررسی طرح‌های عمرانی، اظهار داشت: حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و آموزشی و درمانی زمینه رشد و توسعه بیش از پیش استان را فراهم می‌کند و راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز بر این امر اهتمام ویژه دارد.

وی بیان کرد: توسعه زیر ساخت‌های آموزشی و درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی را درپی خواهد داشت.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی بر تعامل دستگاه‌های اجرایی با هدف افزایش فعالیت‌های توسعه و پیشرفت برای آذربایجان‌غربی تاکید کرد و گفت: این امر در راه و شهرسازی استان با جدیت دنبال می‌شود.