به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،کلینیک درمانی، آموزشی فرهنگیان و دستگاه ایکس ری خیّری در پاسگاه شهید مدنی با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، در مهریز افتتاح شد.

کلینیک درمانی و آموزشی فرهنگیان مهریز در زمینی به وسعت ۹۷۸ مترمربع و زیربنای ۳۲۸ مترمربع و صرف بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به همت خانواده مرحوم حاج محمد حسن و مرحومه حاجیه خانم صغری زارع بیدکی و به یاد و خاطره این ۲ خیر گرانقدر ساخته شده است.

همچنین در آیینی دیگر، سالن و دستگاه ایکس ری پاسگاه بین راهی شهید مدنی در مسیر یزد به کرمان در حوزه استحفاظی شهرستان مهریز افتتاح شد.

دستگاه ایکس ری، یکی از تجهیزات ضروری در بازرسی و امنیت است که در ورودی مکان‌های حساس ازجمله گمرک، فرودگاه‌ها، پلیس‌راه‌ها و دیگر مراکز امنیتی برای شناسایی موارد مشکوک و کالا‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.

استاندار یزد در آیین افتتاح این طرح‌ها با قدردانی از همکاری خیران در اجرای طرح‌های مختلف مورد نیاز مردم در شهر‌ها و مناطق روستایی استان یزد، افزود: انجام فعالیت‌های عمرانی، درمانی و آموزشی از سوی خیران در کنار اقدامات دولت یکی از بهترین شیوه‌های ماندگار شدن نام نیک است و نقش مهمی در خدمت به مردم دارد که دولت از چنین اقداماتی حمایت می‌کند.

بابایی بیان کرد: یکی از مهمترین باقیات الصالحات همین کار‌های عمرانی و عام المنفعه است که نسل در نسل برای رفاه مردم وجود دارد و نام نیکی از خیران بر جا می‌گذارد.

بابایی با قدردانی از همه افرادی که دل در گرو خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات در بخش‌های مختلف دارند، گفت: حضور فعال خیران در کنار اقدامات دولت یک ضرورت و کاری خدا پسندانه است.

در این آیین از خیران تجلیل و چندین برنامه فرهنگی و هنری اجرا شد.

مرکز شهرستان مهریز در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.