به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی خو گفت: با پیگیری‌های انجام شده اولین پرواز‌های مستقیم حج عمره از کرمانشاه به سرزمینی وحی آغاز شد.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با بیان اینکه از این پس زائرین حج عمره استان از طریق این فرودگاه به سرزمین وحی اعزام می‌شوند افزود: گروه بعدی زائرانی که از این فرودگاه به حج عمره اعزام خواهند شد، در آبان خواهد بود.

وی اضافه کرد: برای آبان در مجموع ۴۸۹ زائر در قالب چهار کاروان از استان کرمانشاه به حج عمره اعزام می‌شوند.