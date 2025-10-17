پخش زنده
مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: پروازهای حج عمره از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه با اعزام دو کاروان حجاج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی خو گفت: با پیگیریهای انجام شده اولین پروازهای مستقیم حج عمره از کرمانشاه به سرزمینی وحی آغاز شد.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با بیان اینکه از این پس زائرین حج عمره استان از طریق این فرودگاه به سرزمین وحی اعزام میشوند افزود: گروه بعدی زائرانی که از این فرودگاه به حج عمره اعزام خواهند شد، در آبان خواهد بود.
وی اضافه کرد: برای آبان در مجموع ۴۸۹ زائر در قالب چهار کاروان از استان کرمانشاه به حج عمره اعزام میشوند.