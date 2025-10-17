به دستور وزیر آموزش و پرورش، ساخت مجتمع بزرگ مقیاس حیات طیبه در شهرستان فلاورجان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر آموزش و پرورش در سفر دیروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه به شهرستان فلاورجان گفت: عملیات ساخت اولین مدرسه بزرگ مقیاس حیات طیبه در این شهرستان به زودی آغاز و ۵ مدرسه دولتی هم در ۵ روستای این شهرستان کلنگ زنی و ساخته خواهد شد.

علیرضا کاظمی با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید یکی از بهترین دوره‌های آموزش وپرورش در امر اعتبارات مالی بوده است، افزود: تا پایان امسال عملیات عمرانی نماز خانه‌های نیمه کار مدارس شهرستان تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت و مقاوم سازی بیش از ۱۵ مدرسه در این شهرستان (شامل بیش از ۵۰ درصد از مصوبات سفر سال گذشته) تکمیل و به بهربرداری رسیده است گفت:با هدف افزایش فضای آموزشی در این شهرستان کار مولد سازی املاک بلا استفاده آموزش و پرورش در فلاورجان سرعت خواهد گرفت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از ۳۰۰ مدرسه این شهرستان فرسوده است گفت:با دستور وزیر آموزش و پرورش ۱۱ مدرسه در ۱۱ شهر این شهرستان مجهز به چمن مصنوعی خواهند شد.

رمضان رحیمی با اشاره به اینکه با مشارکت خیران نیک اندیش از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ کلاس درس جدید دراین شهرستان افتتاح شده است گفت:۱۸۵ کلاس درس با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مجهز به جدیدترین تکنولوژی روز خواهد شد.

فرماندار فلاورجان هم با اشاره به اینکه با همکاری خیران در ۳۰ مدرسه این شهرستان پنل خورشیدی نصب و راه اندازی شده است، ادامه داد: نصب پنل خورشیدی در ۴۰ مدرسه دیگر هم در دست اقدام است.

یارمحمدیان افزود:با دستور وزیر آموزش و پرورش قرار است ۷۰ پنل خورشیدی جدید با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان در مدارس شهرستان نصب شود، که با اجرای این طرح تعداد مدارس مجهز به نیروگاه خورشیدی در فلاورجان به ۱۴۰ واحد خواهد رسید.