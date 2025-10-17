

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

*شنبه ۲۶ مهر:

لچه – ساسولو

پیزا – ورونا

تورینو – ناپولی

رم – اینتر

*یک شنبه ۲۷ مهر:

کومو – یوونتوس

کالیاری – بولونیا

جنوآ – پارما

آتالانتا – لاتسیو

میلان – فیورنتینا

*دوشنبه ۲۸ مهر:

کرمونزه – اودینزه

در جدول سری آ ایتالیا تیم‌های ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های میلان با ۱۳ و اینتر با ۱۲ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند. تیم یوونتوس با ۱۲ امتیاز پنجم است.