هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*شنبه ۲۶ مهر:
لچه – ساسولو
پیزا – ورونا
تورینو – ناپولی
رم – اینتر
*یک شنبه ۲۷ مهر:
کومو – یوونتوس
کالیاری – بولونیا
جنوآ – پارما
آتالانتا – لاتسیو
میلان – فیورنتینا
*دوشنبه ۲۸ مهر:
کرمونزه – اودینزه
در جدول سری آ ایتالیا تیمهای ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای میلان با ۱۳ و اینتر با ۱۲ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتهاند. تیم یوونتوس با ۱۲ امتیاز پنجم است.