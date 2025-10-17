امام جمعه شهرکرد گفت: حضرت زهرا (س) را باید نخستین بانوی فعال فرهنگی تاریخ اسلام بدانیم که با علم و فضل، پاسخگوی سوالات مردم بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی در شهرکرد با اشاره به اینکه همدلی و اتحاد و همفکری، اقتدار و شوکت و عظمت ماحصل این قبیل برنامه‌ها در حوزه خانواده است، گفت: بانوان مسئولیت سنگین خانواده و تربیت فرزندان را بر عهده داشته و اجر و پاداش والایی نصیبشان می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: در کنار موفقیت مردان بزرگ که فداکاری می‌کنند، بانوان قوی و با انگیزه وجود دارد و چه بسیار بانوانی که همسرشان را بهشتی کردند که نمونه‌های این زنان در تاریخ فراوان است.

فاطمی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ریشه کن سازی جوامع مسلمین، گفت: رسالت بانوان این است که در کنار فعالیت‌های اجتماعی، به مقوله فرزندآوری نیز توجه داشته باشند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حدیث نبوی «بهشت زیر پای مادران است» درباره مادرانی مصداق دارد که فرزندان متعدد به دنیا بیاورند، افزود: مادر راحت‌طلب که حتی برای داشتن یک فرزند هم تردید دارد، نمی‌تواند مصداق این حدیث پیامبر (ص) باشد.

فاطمی با تأکید بر اینکه بانوان باید همسرشان را در طهارت و پاکی نگه دارند، گفت: بانوان در منزل باید به گونه‌ای رفتار کنند که مرد‌ها چشم و دل سیر باشند و جامعه سالم شکل بگیرد.

وی با تمجید از بانوان فعال فرهنگی، گفت: نمونه‌های این دست بانوان فعال از صدر اسلام تا کنون فراوان است و حضرت زهرا (س) را باید اولین بانوی فعال فرهنگی تاریخ اسلام بدانیم که با علم و فضل، پاسخگوی سوالات مردم بودند و جان و هستی خود را در راه ولی خدا فدا کردند.

فاطمی با یادآوری اینکه حضرت زینب (س) و حضرت فاطمه معصومه (س) دیگر نمونه‌های بانوان فعال فرهنگی بودند، افزود: حضرت معصومه (س) گاه به جای پدر بزرگوارشان حضرت موسی بن جعفر به پرسش‌ها و شبهات مسلمین پاسخ می‌گفتند.