\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0642\u0644\u0648\u0628 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u067e\u0631\u0641\u06cc\u0636 \u0648 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u062f\u0639\u0627\u06cc \u0646\u062f\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0627\u0644\u0646\u06af\u062f\u0631\u0647 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.