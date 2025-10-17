

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

*جمعه ۲۵ مهر:

رئال اویدو – اسپانیول

*شنبه ۲۶ مهر:

سویا – رئال مایورکا

بارسلونا – جیرونا

ویارئال – رئال بتیس

آتلتیکومادرید – اوساسونا

*یکشنبه ۲۷ مهر:

الچه – آتلتیک بیلبائو

سلتاویگو – رئال سوسیداد

لوانته – رایووایه کانو

ختافه – رئال مادرید

*دوشنبه ۲۸ مهر:

دپورتیوو آلاوس – والنسیا

در جدول لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های بارسلونا با ۱۹، ویارئال با ۱۶ و رئال بتیس با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.