هفته نهم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*جمعه ۲۵ مهر:
رئال اویدو – اسپانیول
*شنبه ۲۶ مهر:
سویا – رئال مایورکا
بارسلونا – جیرونا
ویارئال – رئال بتیس
آتلتیکومادرید – اوساسونا
*یکشنبه ۲۷ مهر:
الچه – آتلتیک بیلبائو
سلتاویگو – رئال سوسیداد
لوانته – رایووایه کانو
ختافه – رئال مادرید
*دوشنبه ۲۸ مهر:
دپورتیوو آلاوس – والنسیا
در جدول لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۱ امتیاز در صدر است و تیمهای بارسلونا با ۱۹، ویارئال با ۱۶ و رئال بتیس با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.