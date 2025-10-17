



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، زهرا شوشتری، معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در این مراسم با اشاره به جایگاه شهید نورعلی شوشتری، گفت: شهید شوشتری نه تنها فرمانده‌ای نظامی بلکه معلمی دلسوز و فرهنگی برجسته بود که با عمل خود فرهنگ وحدت، همدلی و تلاش را در مناطق مرزی نهادینه کرد.

وی با بیان خاطراتی از حضور شهید شوشتری در مدارس مناطق مرزی افزود: شهید شوشتری همواره معتقد بود علم و دانش قوی‌ترین سلاح برای دفاع از کشور است. او در بازدید‌های خود، لوازم‌ تحریر و کیف برای دانش‌آموزان می‌آورد تا ارزش آموزش و تلاش را به آنان بیاموزد.

وی با اشاره به حادثه تروریستی ۲۶ مهرماه سال ۱۳۸۸ در منطقه پیشین سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت ۴۱ نفر از جمله سردار شوشتری شد، ادامه داد: شهید شوشتری با رویکردی فرهنگی و انسانی تلاش می‌کرد تا وحدت میان شیعه و سنی را در منطقه تقویت کند و مشکلات مردم را از نزدیک مشاهده و حل کند.

زهرا شوشتری گفت: اگر می‌خواهیم راه شهدا را ادامه دهیم، باید سبک زندگی آنان را الگو قرار دهیم؛ درست زندگی کنیم، اهل علم و تلاش باشیم و با وحدت و همدلی از میهن عزیزمان پاسداری کنیم.

وی در پایان افزود: امیدوارم که در سال تحصیلی جدید، استعداد‌های دانش‌آموزان در مسیر علم، ایمان و خدمت به کشور شکوفا شود.