به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا یوسف نژاد، بابیان اینکه این شهرستان ۲۲۰ پهنه آب بندان به مساحت ۷۶۰ هکتار دارد گفت: تاکنون ۳۰۰ هکتار از آب بندان‌ها تعمیق و لایروبی شده است.

وی افزود: امسال نیز عملیات اجرای لایروبی ۳۵ هکتار از آب بندان‌های ۶ روستای شهرستان صومعه‌سرا آغاز شده که برای اجرای این طرح‌ها ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

مدیر جهادکشاورزی صومعه سرا گفت: اجرای این طرح‌ها به تامین آب و کاهش تنش آبی ۶۰۰ هکتار شالیزار این روستا‌ها درفصل زراعی کمک می‌کند.