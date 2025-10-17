پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا از اجرای لایروبی ۳۵ هکتار آب بندان ۶ روستای شهرستان صومعهسرا برای تامین آب زراعی ۶۰۰ هکتار شالیزار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا یوسف نژاد، بابیان اینکه این شهرستان ۲۲۰ پهنه آب بندان به مساحت ۷۶۰ هکتار دارد گفت: تاکنون ۳۰۰ هکتار از آب بندانها تعمیق و لایروبی شده است.
وی افزود: امسال نیز عملیات اجرای لایروبی ۳۵ هکتار از آب بندانهای ۶ روستای شهرستان صومعهسرا آغاز شده که برای اجرای این طرحها ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.
مدیر جهادکشاورزی صومعه سرا گفت: اجرای این طرحها به تامین آب و کاهش تنش آبی ۶۰۰ هکتار شالیزار این روستاها درفصل زراعی کمک میکند.