هفته هفتم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما برنامه مسابقات به این شرح است:
*جمعه ۲۵ مهر:
اونیون برلین – بوروسیا مونشن گلادباخ
*شنبه ۲۶ مهر:
اف ث کلن – آگزبورگ
هایدن هایم – وردربرمن
ماینتس – بایرلورکوزن
ار بی لایپزیش – هامبورگ
وولفسبورگ – اشتوتگارت
بایرن مونیخ – بوروسیا دورتموند (داربی در کلاسیکر)
*یک شنبه ۲۷ مهر:
فرایبورگ – آینتراخت فرانکفورت
سن پائولی – هوفنهایم
در جدول بوندسلیگای آلمان تیم بایرن مونیخ با ۱۸ امتیاز در صدر است و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۱۴، ار بی لایپزیش با ۱۳ و اشتوتگارت با ۱۲ امتیاز در ردههای اول تا چهارم قرار گرفتهاند.