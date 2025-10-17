

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما برنامه مسابقات به این شرح است:

*جمعه ۲۵ مهر:

اونیون برلین – بوروسیا مونشن گلادباخ

*شنبه ۲۶ مهر:

اف ث کلن – آگزبورگ

هایدن هایم – وردربرمن

ماینتس – بایرلورکوزن

ار بی لایپزیش – هامبورگ

وولفسبورگ – اشتوتگارت

بایرن مونیخ – بوروسیا دورتموند (داربی در کلاسیکر)

*یک شنبه ۲۷ مهر:

فرایبورگ – آینتراخت فرانکفورت

سن پائولی – هوفنهایم

در جدول بوندسلیگای آلمان تیم بایرن مونیخ با ۱۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۱۴، ار بی لایپزیش با ۱۳ و اشتوتگارت با ۱۲ امتیاز در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند.