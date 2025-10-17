پخش زنده
امروز: -
چهارمحال و بختیاری در توسعه ورزشهای روزانه کشور پیشگام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان گفت: هیأت ورزشهای همگانی استان از ابتدای سال تاکنون موفق به برگزاری ۸ دوره مربیگری در رشتههای مختلف شده و در زمرهی هیأتهای پیشرو کشور و استان در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص قرار دارد.
جعفریان همچنین از فعالسازی ۴۱ ایستگاه ورزشهای روزانه در سطح استان خبر داد و افزود:
تمامی ایستگاههای فعال استان در سامانه ملی «ماوا» (سامانه ثبت ایستگاههای ورزش روزانه فدراسیون ورزشهای همگانی کشور) ثبت و مورد تأیید قرار گرفتهاند که این امر نشان از انسجام و نظاممندی فعالیتهای هیأت در توسعه ورزشهای روزانه دارد.