به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان گفت: هیأت ورزش‌های همگانی استان از ابتدای سال تاکنون موفق به برگزاری ۸ دوره مربیگری در رشته‌های مختلف شده و در زمره‌ی هیأت‌های پیشرو کشور و استان در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص قرار دارد.

جعفریان همچنین از فعال‌سازی ۴۱ ایستگاه ورزش‌های روزانه در سطح استان خبر داد و افزود:

تمامی ایستگاه‌های فعال استان در سامانه ملی «ماوا» (سامانه ثبت ایستگاه‌های ورزش روزانه فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور) ثبت و مورد تأیید قرار گرفته‌اند که این امر نشان از انسجام و نظام‌مندی فعالیت‌های هیأت در توسعه ورزش‌های روزانه دارد.