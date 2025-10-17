رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت: هرگونه تلاش برای تغییر موضع پاکستان نسبت به رژیم صهیونیستی غیرقابل‌قبول است و ملت پاکستان اجازه نخواهد داد اسرائیل به رسمیت شناخته شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی پاکستان»؛ «مولانا فضل الرحمان» رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان طی اجتماع سیاسی این حزب در شهر «دیرا اسماعیل خان» بار دیگر بر مواضع قاطع ضد صهیونیستی این حزب و مردم پاکستان تاکید کرد و اظهار داشت: هیچ دولتی در پاکستان حق به رسمیت شناختن اسرائیل را ندارد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی پاکستان در قبال فلسطین گفت: محمدعلی جناح بنیان‌گذار پاکستان نخستین کسی بود که تشکیل حکومت اسرائیل را اقدامی نامشروع دانست و ما امروز نیز بر همان اصول ایستاده‌ایم.

فضل الرحمان افزود: در سال‌های اخیر برخی جریان‌ها در داخل کشور تلاش کرده‌اند با طرح منافع اقتصادی یا سیاسی، زمینه پذیرش اسرائیل را فراهم کنند اما مقاومت مردم و علما این طرح‌ها را شکست داده است.

رهبر حزب جمعیت علمای اسلام تصریح کرد: ملت مسلمان پاکستان در کنار مردم فلسطین ایستاده است و هیچ قدرتی، داخلی یا خارجی نمی‌تواند ما را از این موضع جدا کند.

وی همچنین تاکید کرد: مبارزه برای دفاع از آرمان فلسطین بخشی از هویت اسلامی و ملی پاکستان است و هرگونه سازش یا عقب‌نشینی در این زمینه را خیانت به اصول استقلال کشور دانست.