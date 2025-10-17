آژانس آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) با اشاره به اوضاع نامناسب نوار غزه اعلام کرد که مردم این منطقه توان خرید غذا را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آژانس آنروا اعلام کرد که تمام زمین‌های کشاورزی در نوار غزه تقریبا نابود شده و یا توان رسیدن به آن‌ها وجود ندارد.

این آژانس تاکید کرد: خانواده‌هایی که از طریق زمین‌های کشاوری امرار معاش می‌کردند اکنون درآمدی به دلیل تخریب زمین‌ها ندارند.

آنروا خاطرنشان کرد: مردم توان خرید غذا از بازار را ندارند و کمک‌ها باید وارد غزه شوند تا بخش کشاورزی بهبود یابد.