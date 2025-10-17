به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی برای انتخاب اعضای هیات مدیره نظام پزشکی گلستان برگزار شد.

معاون دارو و درمان علوم‌پزشکی گلستان گفت: از بین ۱۸۰ داوطلب پزشک ، دندانپزشک ،دارو ساز ،کارشناس علوم آزمایشگاهی ماما و کارشناس دارای پروانه اعضای هیات مدیره نظام پزشکی برای شهر ستان های گرگان و گنبد کاووس هرکدام هفده نفر و برای سایر شهرستان ها هر کدام یازده نفر برای حمایت از حرفه پزشکی انتخاب می شوند.

دکتر بدخشانافزود هفت هزار نفر در گلستان شرایط رای دادن را دارند.

