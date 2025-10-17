پخش زنده

انتخابات نهمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره نظام پزشکی در گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی برای انتخاب اعضای هیات مدیره نظام پزشکی گلستان برگزار شد.
معاون دارو و درمان علومپزشکی گلستان گفت: از بین ۱۸۰ داوطلب پزشک ، دندانپزشک ،دارو ساز ،کارشناس علوم آزمایشگاهی ماما و کارشناس دارای پروانه اعضای هیات مدیره نظام پزشکی برای شهر ستان های گرگان و گنبد کاووس هرکدام هفده نفر و برای سایر شهرستان ها هر کدام یازده نفر برای حمایت از حرفه پزشکی انتخاب می شوند.
دکتر بدخشانافزود هفت هزار نفر در گلستان شرایط رای دادن را دارند.