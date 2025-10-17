پخش زنده
قیمت طلای جهانی در روز جمعه - ۲۵ مهر ماه- بار دیگر رکورد زد و بهای هر اونس از این فلز گرانبها به رکورد بی سابق۴ هزار و ۳۶۰ دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت طلا در بازارهای جهانی در هفتههای اخیر به شدت رو به افزایش بوده است و رکوردهای قیمتی را به سرعت جابجا میکند به طوری که پس از آنکه که مرز روانی ۴ هزار دلار در هر اونس را در اوایل ماه اکتبر جاری پشت سر گذاشت، تاکنون در کمتر از ۱۰ روز ۳۰۰ دلار افزایش یافته به طوری که ناظران این رشد هیجانی قیمت را بیش از هرچیز، ناشی از عدم قطعیت در بازارها و آینده سرمایه گذاریها جستوجو میکنند.
رصد بازارهای جهانی نشان میدهد که روز جمعه قیمت طلا به حدود ۴۳۶۰ دلار در هر اونس صعود کرده و به سمت رکورد جدیدی که پیش از این ثبت کرده بود، بازگشت است به طوری که در مسیر افزایش شدید هفتگی و حتی بیش از آنچه در ماه مارس ۲۰۲۰ رخ داده بود، قرار گرفت.
به نوشته وب سایت تریدنت اکونومیست، علت این افزایش شدید قیمت این است که سرمایهگذاران در بحبوحه افزایش عدم قطعیتهای اقتصادی به دنبال امنیت برای سرمایههای خود هستند.
در این هفته، قیمت طلا بارها رکوردهای جدید قیمتی ثبت کرد و به نوک قله قیمت گذاری رسید که این وضعیت بیش از هرچیز ناشی از تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین و نگرانیها در مورد تعطیلی دولت آمریکا بود که اکنون به سومین هفته متوالی رسیده است.
جنگ تجاری آمریکا و چین که این بار بر سر اعمال محدودیت از سوی پکن برای صادرات عناصر کمیاب بالا گرفته، بازارهای جهانی را متلاطم کرده است. چین بزرگترین کشور برخوردار از عناصر کمیاب است؛ عناصری که بیش از هرچیز در صنایع نظامی و پیشرفته کاربرد دارد و برای شرکتهای آمریکایی حیاتی است. به همین دلیل است که ساکنان کاخ سفید، چین را به ایجاد وحشت در بازارها برای کنترل مواد معدنی کمیاب متهم کرده و هشدار دادهاند که این اقدامات زنجیره تامین جهانی را تهدید و مختل میکند.
عامل دومی که بر رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی اثرگذاشته، اظهارات اخیر جرم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکاست که از تضعیف بازار کار این کشور حکایت دارد؛ این اظهارات این پیام را به بازارها داده که به زودی نرخ بهره در آمریکا بار دیگر کاهش مییابد و این اقدام بیش از هرچیز نرخ بهره اوراق قرضه این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد به طوری که تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه دسامبر بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون یعنی در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است به طوری که بانکهای بزرگ جهان نیز مجبور شدهاند پیش بینیهای خود درباره آینده این فلز گرانبها را تغییر دهند، زیرا با روند کنونی در اقتصاد جهانی و رقابت شدید بانکهای مرکزی جهان برای تقویت اندوخته طلای خود به نظر نمیرسد که قیمت این فلز گرانبها در بازارها متوقف شود.