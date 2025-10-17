پخش زنده
امروز: -
در پی حمله سگهای ولگرد به پسر بچه ۱۰ ساله در منطقه چرخاب شهرستان اشکذر، بار دیگر موضوع کنترل جمعیت سگهای رهاشده به یکی از دغدغههای جدی شهروندان تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی حمله سگهای ولگرد به پسر بچه ۱۰ ساله در منطقه چرخاب شهرستان اشکذر، بار دیگر موضوع کنترل جمعیت سگهای رهاشده به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها و شهروندان این منطقه تبدیل شد. کودک مجروح برای درمان به مراکز درمانی منتقل شده و خوشبختانه شدت آسیب وارده خطر جانی در پی نداشته است، اما این حادثه موجب نگرانی شدید والدین و اهالی منطقه شده است.
افزایش حضور سگهای رهاشده در سطح شهرستانها و حتی مرکز استان یزد در ماههای اخیر، بارها از سوی رسانهها و مردم هشدار داده شده، اما تاکنون برنامه جامع و مؤثری برای جمعآوری، عقیمسازی یا ساماندهی این حیوانات از سوی دستگاههای مسئول ارائه نشده است.
اکنون افکار عمومی خواستار اقدام فوری دستگاههای متولی برای اجرای طرحی مؤثر در زمینه کنترل جمعیت سگهای ولگرد و حفظ امنیت شهروندان بهویژه کودکان است.
فروردین سال گذشته نیز حمله یک قلاده سگ ولگرد در اشکذر و زارچ، ۱۶ نفر را راهی بیمارستان کرد.