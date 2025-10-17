پخش زنده
امروز: -
ملتی که با الگو گرفتن از شهدایی، چون اشرفی اصفهانی تربیت شده، هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مراسم چهلوسومین سالگرد شهادت آیتالله اشرفی اصفهانی، در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی گفت: شهید اشرفی در دوران مبارزات انقلابی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سنگربان اسلام و انقلاب بود و با تبعیت از امام خمینی (ره)، نقش مؤثری در تبیین مبانی ولایت و حاکمیت دینی ایفا کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طیبیفرادامه داد: شهید اشرفی اصفهانی بر اطاعت از امام به عنوان امامالمسلمین تأکید داشت و معتقد بود که حتی فقها نیز در برابر حکم حکومتی ولیفقیه، موظف به تبعیتاند.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان اشاره کرد و افزود:دشمنان با طراحی جنگهای ترکیبی، از جنگ ۱۲روزه گرفته تا فتنههای رسانهای و تحریمهای اقتصادی، قصد تسلیم ملت را داشتند؛ اما ملتی که در مکتب حسینبنعلی (ع) و با الهام از شهدایی، چون اشرفی اصفهانی تربیت شده، هرگز در برابر فشارها عقبنشینی نمیکند.
وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی با اتکا به ایمان مردم و رهبری الهی، الگویی برای مقاومت در برابر مستکبران جهان شده است و این ریشه در همان نگاه توحیدی و حاکمیتی دارد که شهید اشرفی اصفهانی به آن باور داشت.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهید آیتالله اشرفی اصفهانی در اندیشه و عمل، نگاهی الهی و حاکمیتی به اسلام داشت، گفت: شهید اشرفی اصفهانی از پیشگامان تبیین جایگاه ولایت فقیه به عنوان استمرار ولایت الهی بود.