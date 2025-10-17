پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار پورت فیبر نوری در شهر اهواز و برخی شهرهای بزرگ استان فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان از آغاز اجرای طرح سواپ فیبر نوری در مراکز مخابراتی کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: این طرح با هدف جایگزینی تدریجی شبکههای مسی با فیبر نوری و ارتقای سرعت، پایداری و کیفیت خدمات ارتباطی در حال اجراست.
وی با اشاره به طرحهای توسعهای مخابرات در حوزه زیرساختهای ارتباطی اظهار داشت: طرح ملی فیبر نوری منازل و کسبوکارها (ftth) یکی از پروژههای راهبردی کشور است که با هدف فراهمسازی دسترسی مردم، دستگاههای اجرایی، سازمانها و بانکها به اینترنت پایدار و پرسرعت در استان در حال اجراست.
مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان ادامه داد: تاکنون بیش از ۸ هزار پورت فیبر نوری در شهر اهواز و برخی شهرهای بزرگ استان فعال شده است.
فلاح زاده خاطر نشان کرد:در مرحله نخست، مناطق کیانپارس، امانیه و بخشهایی از گلستان کلانشهر اهواز تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفت و سایر مناطق نیز بهتدریج به این شبکه متصل خواهد شد.