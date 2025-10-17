اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وزش تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوغبارمحلی و موقتی هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار سطح زرد گفت : براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهر‌های پرجمعیت استان خواهد بود.

همچنین طی امروز و فردا (بویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود:وزش باد متوسط، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوغبارمحلی و موقتی از اواسط وقت شنبه تا اواخر وقت شنبه در مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان وجود دارد.

شمال خلیج فارس از فردا تا روز دوشنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۰.۹ و ایذه با دمای ۱۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۶ و کمینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است.