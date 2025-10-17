پخش زنده
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای حضور در مراسم انتخاب بهترین روستای گردشگری جهان، بهره برداری از قطعه ۳ بزرگراه خلیج فارس و شرکت در مراسمهای بومی و فرهنگی وارد جزیره قشم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، حضور در نمایشگاه روایت قشم بوم و آیین عیش و ساخت عروسی سنتی بخش دیگری از برنامههای روز نخست سفر وی است.
نشستهای مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و دهیاران برای بررسی راهکارهای توسعه روستایی، بازدید از فعالیتهای بانوان جزیره در حوزه صنایع دستی و بافت تاریخی بندر لافت از برنامههای روز دوم سفر است.