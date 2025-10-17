تصادف شدید خودرو در محور مشهد-سرخس، بخش رضویه با ۴ نفر جان باخته و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت: حادثه شب گذشته پنجشنبه ۲۴ مهرماه، حوالی ساعت ۲۴ در محور مشهد-سرخس و در نزدیکی روستای آبروان رخ داد که با اعلام شهروندان به سامانه ۱۲۵، آتش نشانان سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

محمدرضا ضیایی افزود: این سانحه در اثر برخورد شدید دو خودروی سواری پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ روی داد که به دنبال آن، هر دو خودرو دچار آتش سوزی شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان علاوه بر عملیات اطفای حریق، سریعاً اقدام به رهاسازی افراد محبوس شده از داخل خودرو‌ها کردند که متأسفانه بر اثر سوختگی شدید، چندین فوتی بر جای گذاشت.

ضیایی در ادامه با اشاره به احتمال تشدید آتش‌سوزی گفت: طبق بررسی‌های اولیه، یکی از خودرو‌ها سوخت بر بوده است.

علیشاهی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اعلام کرد: این حادثه ساعت ۲۳:۳۷ (پنجشنبه) به مرکز اورژانس ۱۱۵ مشهد اعلام شد. یک نفر مصدوم این حادثه به بیمارستان شهید کامیاب منتقل شد و متأسفانه از مجموع ۵ سرنشین هر دو خودرو، ۴ نفر در صحنه فوت شده بودند.

علت دقیق این حادثه مرگبار توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.