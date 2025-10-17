تصادف رانندگی در محور مشهد-سرخس، ۴ کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت: این حادثه شب گذشته در نزدیکی روستای آبروان رخ داد که با اعلام شهروندان به سامانه ۱۲۵، آتش نشانان سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

محمدرضا ضیایی افزود: این سانحه در اثر برخورد شدید دو خودروی سواری پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ روی داد که به دنبال آن، هر دو خودرو دچار آتش سوزی شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان علاوه بر عملیات اطفای حریق، سریعاً اقدام به رهاسازی افراد محبوس شده از داخل خودرو‌ها کردند که بر اثر سوختگی شدید، چهار کشته بر جای گذاشت.

ضیایی در ادامه با اشاره به شدت آتش‌سوزی گفت: طبق بررسی‌های اولیه، یکی از خودرو‌ها سوخت بر بوده است.

وی گفت:

علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.