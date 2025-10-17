به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در جریان آغاز باز‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشورمان، امروز جمعه ۲۵ مهر از ساعت ۱۶:۴۵ رقابت بین گل گهر سیرجان و چادرملو اردکان و در ساعت ۱۹ تقابل بین استقلال خوزستان و سپاهان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

گل‌گهر در پنج بازی آخر خود یک برد، سه مساوی و یک شکست را ثبت کرده و در مقابل چادرملو هر پنج بازی قبلی خود را مساوی کرده است.

استقلال خوزستان در پنج بازی آخر خود سه برد، یک تساوی و یک باخت را ثبت کرده و در مقابل سپاهان یک پیروزی، دو مساوی و دو باخت را کسب کرده است.