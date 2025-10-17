به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر لارستان گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف تریلی با پژو پارس در کیلومتر ٣۶ جاده لارستان_بندرعباس به هلال‌احمر اعلام شد.

محسن زمانی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر لارستان با خودرو آمبولانس و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه دو مصدوم زن و سه مصدوم مرد داشت و نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، به مصدومان کمک‌های اولیه ارائه کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.