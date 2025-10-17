پخش زنده
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبانماه، از فردا شنبه ۲۶ مهرماه آغاز میشود.
طبق اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ پیش فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح فردا شنبه ۲۶ مهرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir (https://rai.ir/) مراجعه نمایند.