رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح تأمین و انتقال آب اراضی دوراهان، ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین بهرامی گفت:طرح ۴۰۰ هکتاری تامین و انتقال آب دوراهان با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد با مجوز آب ۱۹۴ لیتر بر ثانیه در دست اجرا است.

وی افزود: ۷ هزار و ۹۲۴ متر خط انتقال پروژه است که با دو ایستگاه پمپاژ و اختلاف ارتفاع ۴۲۵ متر اجرا شده است. آبرسانی به اراضی کشاورزی دوراهان ۳۵۰ خانوار را بهره‌مند می‌کند و نقش بزرگی در تولید و اشتغال خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۴۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای طرح هزینه شده است که با تخصیص اعتبار و اجرای شبکه برق و تکمیل عملیات اجرایی به بهره برداری خواهد رسید.