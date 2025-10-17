پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اراده جدی دولت برای حمایت از صنعتگران و کارآفرینان کشور، گفت: دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد به همین دلیل بخشی از وظایف خود را به این بخش واگذار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از صنعتگران و کارآفرینان استان یزد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دولت چهاردهم در سطح رئیسجمهور و معاون اول با صنعتگران و کارآفرینان، بیان کرد: این جلسات نشاندهنده اراده دولت بر حل مشکلات صنعتگران و کارآفرینان برای افزایش تولید در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: راهبرد دولت، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است، زیرا به فعالین بخش خصوصی اعتماد داشته و معتقد است که نباید آزاری به بخش خصوصی از جانب دولت، وارد شود. البته برخورد قانونی با برخی متخلفین که از شرایط کشور سوءاستفاده میکنند، نباید به معنای برخورد با بخش خصوصی تلقی شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اراده دولت به تفویض اختیارات به استانها به خصوص استانهای مرزی برای واردات کالاهای اساسی، افزود: هر استان مرزی هم به عنوان معین استانهای داخلی انتخاب شده است تا در شرایط خاص کشور، نیازهای آن استان را رفع کند. همچنین دولت توصیه مقام معظم رهبری برای تنوعبخشی به واردات کالاهای اساسی را دنبال میکند.
عارف همچنین با بیان اینکه برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، گفت: رویکرد دولت، تسهیل سرمایهگذاری است. ما معتقدیم هم در داخل کشور سرمایه کافی وجود دارد و هم ایرانیان خارج کشور مایل به سرمایهگذاری هستند. قانون تسهیل سرمایهگذاری هم در کشور وجود دارد ولی مشکلات بوروکراسی و برخی کارشکنیها باید رفع شود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه ایران همیشه آماده مذاکره با همه کشورها غیر از رژیم صهیونیستی بوده است، گفت: ما با آمریکا هم مذاکره کردیم، اما آنها در میانه مذاکرات به کشورمان حمله کردند. ما اهل مذاکره هستیم، اما در برابر زیادهخواهیها تسلیم نمیشویم. مردم کشورمان هم نمیپذیرند که ما در برابر زیادهخواهیها تسلیم شویم.
وی ادامه داد: آمریکا میگوید که ایران شروط آنها را بپذیرد تا مذاکره آغاز شود ولی ما این رویکرد برای مذاکره را نمیپذیریم. آمریکا ژست حقوق بشری و موافق مذاکره نشان میدهد، اما در میانه مذاکرات، حمله کرد تا ایران را تسلیم کند ولی مردم به میدان آمدند و ثابت کردند اهل تسلیم شدن نیستند.
عارف در همین زمینه ادامه داد: بخش صنعت و خدمات در جنگ ۱۲ روزه به میدان آمدند و عملکرد موفقی داشتند. همین مقاومت مردم موجب عزت و سربلندی کشورمان در دنیا شده است.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه افزایش اقتدار ملی، راهبرد دولت چهاردهم است، خاطرنشان کرد: تامین معیشت مردم و افزایش تجارت خارجی از راهکارهای افزایش اقتدار ملی است. دولت، توسعه روابط در همه سطوح با کشورهای همسایه، حوزه تمدنی ایران و منطقه را دنبال میکند. در حال حاضر با اتحادیه اوراسیا تجارت آزاد داریم. بازاری حدود ۳۵۰ میلیون نفری نیز در منطقه برای صادرات محصولات ایرانی وجود دارد که باید از این فرصت بهره ببریم.
عارف در ادامه با اشاره به ظرفیتهای خوب استان یزد و نقش مهم صنعتگران این استان در شرایط خاص کشور، بیان کرد: ظرفیتهای این استان موجب شده تا انتظار از یزد این باشد که علاوه بر تامین نیازهای خود، در اقتصاد ملی هم نقشآفرینی موثری داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ مردم یزد در کسب و کار و تجارت به عنوان یک سرمایه معنوی، گفت: جنگ ۱۲ روزه یک جنگ در زمینه علم و فناوری و جنگ نرم بود. یزد با توجه به ظرفیتهای علمی خود میتواند در این زمینهها از جمله توسعه هوش مصنوعی نقشآفرینی کند و صنعتگران و کارآفرینان باید از این ظرفیت بهره ببرند.
در این نشست مشکلات بخش صنعت مطرح شد و پیشنهادات صنعتگران برای بهبود شرایط تولید در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.