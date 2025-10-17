پیش‌نویس سند جامع فرهنگی اربعین و تدوین دستور کار پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و علمی اربعین بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردهمایی دو روزه و مشترک اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و ستاد برگزاری پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و علمی اربعین، در جوار مضجع شریف سلطان علی بن محمد الباقر علیهماالسلام مشهد اردهال، برگزار شد.

در نخستین نشست این گردهمایی که با حضور اعضای کمیته برگزار شد، اصول، اهداف، راهبرد‌ها و چشم انداز کنگره بررسی شد و دربارۀ پیشنهادات و دیدگاه‌های اعضا بحث و گفت‌و‌گو شد.

در این گردهمایی قرار شد پیشنهادات و دیدگاه‌های اعضا طی دو هفته دریافت و در ویراست سوم سند جامع فرهنگی اربعین، استفاده شود.

گفتنی است سند جامع فرهنگی اربعین با رویکرد جهانی و تمدنی و بر اساس اسناد بالادستی همانند سخنان و توصیه‌های مقام معظم رهبری و مرجعیت عالی عراق، سیاست‌های ابلاغی مراجع ذی‌ربط شامل؛ مقدمه، چشم انداز، اصول، اهداف، راهبرد‌ها و اقدام‌های کلان و خرد و مجریان و الزامات سازمانی در ۱۴۲ صفحه تنظیم شده است.