فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف ۳۸ هزار میلیارد ریالی اخلال در نظام توزیع شکر و دستگیری ۲ متهم در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار حسین امجدیان گفت: ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی در پی رصد هوشمندانه بازار نهاده‌های خوراکی استان در خصوص کمبود شکر و افزایش قیمت آن در بازار آزاد موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران در همین رابطه اخباری مبنی بر عرضه کم شکر در بازار دریافت کرده و به همین منظور موضوع را طی هماهنگی با مقام قضایی به همراه کارشناسان سازمان صمت مورد بررسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران با تحقیقات تخصصی دریافتند که در کارخانه تولید قند، شکر تخلفاتی در زمینه توزیع شکر دولتی انجام شده و شکر تولیدی با تبانی مسئول کارخانه به صورت کلی به یک شرکت خاص در خارج از استان فروخته شده است.

امجدیان گفت: طبق اعلام نظر کارشناسان مربوطه میزان اخلال در نظام اقتصادی ۷۵ هزار تن شکر به ارزش تقریبی ۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص ۲ متهم دستگیر و پس از اعتراف صریح به تخلف صورت گرفته به همراه پرونده برای اتخاذ هرگونه تصمیم قضائی به دادسرا اعزام شدند.