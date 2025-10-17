پخش زنده
قسمت هجدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «مسابقه قرن» از شبکه افق سیما با حضور جواد خیابانی اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی که به قسمت هجدهم رسیده است، امروز جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۵ در شبکه افق میزبان جواد خیابانی میشود.
این قسمت به نمایش مستند «مسابقه قرن» به نویسندگی و کارگردانی جواد خیابانی اختصاص دارد که نگاهی ویژه به بازی ایران - آمریکا در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه دارد.
این مستند تولید مشترک موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی و گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیماست.
مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «شیوه انتخاب عوامل تولید» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود و تکرار آن سهشنبه شب ساعت ۲۱ است.