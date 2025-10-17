بررسی میدانی طرحهای مهار و پایش فلرها در واحدهای پالایش گاز کشور
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر مشارکت شرکتهای پتروشیمی و پتروپالایشها در اجرای طرحهای جمعآوری گازهای فلر گفت: در برخی پالایشگاهها اقدامات اصلاحی صورت گرفته است، اما اجرای کامل طرح هنوز محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حجتالاسلام موسی احمدی» در بازدید میدانی از طرحهای مرتبط با مهار و پایش فلرها در واحدهای پالایش گاز کشور گفت: تمام تمرکز و تلاش ما بر موضوع مهار فلرهاست، زیرا این مسئله هم به جلوگیری از اتلاف بیتالمال و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی منجر میشود و هم میتواند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی برای شرکتها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، به جای سوزاندن این گازها، میتوان آنها را به چرخه تولید و مصرف بازگرداند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت بر مشارکت شرکتهای پتروشیمی و پتروپالایشها در اجرای طرحهای جمعآوری و استفاده از گازهای فلر تأکید شده است، افزود: تاکنون چهار قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و چهار پیمانکار در این زمینه منعقد شده و امروز میزان پیشرفت این قراردادها مورد ارزیابی قرار گرفت.
نماینده مردم دیرکنگان جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در برخی پالایشگاهها اقدامات اصلاحی و مهار جزئی صورت گرفته است، اما اجرای کامل و سراسری طرح در مقیاس چند میلیون مترمکعب هنوز محقق نشده است. هماکنون تمرکز ما بر رفع موانع اجرایی و تسریع در روند فعالیت پیمانکاران قرار دارد.
همکاری مجلس برای رفع موانع مهار گازهای همراه
در ادامه این بازدید سید اسماعیل حسینی، نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سه اولویت مهم در حوزه وزارت نفت؛ جمعآوری گازهای مشعل، توسعه سیستمهای اندازهگیری یا میترینگ و طرح فشارافزایی میدان پارس جنوبی را پیگیری میکند.
وی افزود: مجلس با برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای میدانی، روند اجرای این طرحها را از نزدیک دنبال میکند تا با همکاری مسئولان و متخصصان، موانع موجود برطرف شود.
حسینی بیان کرد: در زمینه جمعآوری گازهای مشعل، طرحها از دو مسیر در حال پیگیری است؛ اصلاح فرآیندها در کوتاهمدت که پیشرفت مناسبی داشته و فروش گاز به بخش خصوصی که سرعت آن نیاز به تقویت دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانعی مانند واگذاری زمین و اخذ مجوزهای زیستمحیطی گفت: بخشی از این مشکلات برطرف شده و مجلس برای رفع موانع باقیمانده همکاری خواهد کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحهای نصب سیستمهای اندازهگیری بیان کرد: کار طراحی و برنامهریزی انجام شده، اما اجرای عملی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است که امیدواریم تا پایان برنامه هفتم اهداف این بخش محقق شود.
تأکید بر اصلاح مدلهای قراردادی و تسریع در جمعآوری گازهای مشعل
در ادامه بازدیدهای میدانی از طرحهای مهار فلرها، مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران و عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: گازهایی که در مشعلها میسوزند عملاً بدون ارزش برای دولت از بین میروند، در حالیکه میتوان با بازنگری در مدل قراردادها و ایجاد شرایط انعطافپذیرتر، زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم کرد. حتی اگر این گازها با قیمت نزدیک به صفر در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، باز هم در نهایت به نفع کشور خواهد بود؛ چرا که از هدررفت منابع جلوگیری میشود و بهرهبرداری اقتصادی صورت میگیرد.
وی افزود: در این زمینه مباحثی از جمله ملاحظات زیستمحیطی، تأمین زمین در مناطق محدود و موضوع تأمین مالی شرکتها مطرح است، اما از نظر فناوری، خوشبختانه مشکل خاصی در بحث فلرینگ وجود ندارد و اقدامات مؤثری در حال انجام است.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بخش عمده فلرها در استان خوزستان و در حوزه گازهای همراه نفت قرار دارند، اما به دلیل ارزش بالای الپیجی موجود در گازهای مشعل، تلاش میشود تا میزان سوزاندن گاز به حداقل ممکن و حدود سه میلیون مترمکعب در روز برسد.
وی با اشاره به نقش صنایع پتروشیمی گفت: در فصل سرد و شرایط ناترازی گاز، شرکتهای پتروشیمی میتوانند با سرمایهگذاری در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل، از گاز استحصالی برای استمرار تولید خود استفاده کنند. خوشبختانه در برنامه هفتم پیشرفت و در ماده ۱۵ تبصره ۳، این امکان برای صنایع انرژیبر پیشبینی شده تا در این طرحها مشارکت کرده و تا زمان بازگشت سرمایه، گاز تولیدی در اختیار خودشان قرار گیرد.
جمعآوری گازهای مشعل موجب حفظ منابع و افزایش ارزش اقتصادی میشود
روحالله متفکرآزاد، عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت موضوع فلرینگ گفت: مسئله جمعآوری گازهای مشعل هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیستمحیطی اهمیت ویژهای دارد. گازهایی که در مشعلها میسوزند، گاه بسیار ارزشمندند و سوزاندن آنها موجب خسارت و از بین رفتن منافع ملی میشود.
وی افزود: جمعآوری این گازها علاوه بر کاهش آلایندگی و بهبود شرایط زیستمحیطی مناطق اطراف، موجب حفظ منابع و افزایش ارزش اقتصادی برای کشور میشود.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: برنامه هفتم به شکل واقعبینانه و با دقت تنظیم شده و تلاش شده است اهداف آن بر پایه واقعیتهای اجرایی کشور باشد تا بتواند به شکل عملیاتی محقق شود.