رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و پتروپالایش‌ها در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای فلر گفت: در برخی پالایشگاه‌ها اقدامات اصلاحی صورت گرفته است، اما اجرای کامل طرح هنوز محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حجت‌الاسلام موسی احمدی» در بازدید میدانی از طرح‌های مرتبط با مهار و پایش فلرها در واحدهای پالایش گاز کشور گفت: تمام تمرکز و تلاش ما بر موضوع مهار فلرهاست، زیرا این مسئله هم به جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی منجر می‌شود و هم می‌تواند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی برای شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، به جای سوزاندن این گازها، می‌توان آنها را به چرخه تولید و مصرف بازگرداند.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت بر مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و پتروپالایش‌ها در اجرای طرح‌های جمع‌آوری و استفاده از گازهای فلر تأکید شده است، افزود: تاکنون چهار قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و چهار پیمانکار در این زمینه منعقد شده و امروز میزان پیشرفت این قراردادها مورد ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم دیرکنگان جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در برخی پالایشگاه‌ها اقدامات اصلاحی و مهار جزئی صورت گرفته است، اما اجرای کامل و سراسری طرح در مقیاس چند میلیون مترمکعب هنوز محقق نشده است. هم‌اکنون تمرکز ما بر رفع موانع اجرایی و تسریع در روند فعالیت پیمانکاران قرار دارد.