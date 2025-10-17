مردم، نخبگان، نمایندگان تشکل‌های سیاسی و احزاب مالزی یگانه رمز پیروزی و آزادی فلسطین را منوط به حمایت، پشتیبانی و تقویت جبهه مقاومت اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ هزاران مالزیایی همچون تظاهرات صد‌ها هزار نفری در اندونزی و استرالیا با تجمع در نزدیکی سفارت آمریکا درباره نمایش ترامپ در برقراری صلح در غزه برای فریب جامعه جهانی هشدار دادند و بر حمایت، پشتیبانی و تقویت محور مقاومت به عنوان یگانه رمز پیروزی و آزادی فلسطین تاکید کردند.

مردم، نخبگان، نمایندگان تشکل‌های سیاسی و برخی احزاب مالزی ضمن محکومیت طرح فریب رئیس جمهور آمریکا برای به اصطلاح برقراری آتش بس و صلح در غزه، این طرح یکجانبه را به عنوان تحمیل شیوه نوین استعمارگری دانستند و خواستار هوشیاری و انسجام جهان اسلام در برابر توطئه تازه رژیم صهیونی با مشارکت آمریکا شدند.

نخبگان، دانشگاهیان و فعالان سیاسی مالزی همچنین ایستادگی، مقاومت و مبارزه علیه ظلم و تزویر و تهدید را یگانه رمز آزادی سرزمین‌های اشغالی بر شمردند و خاطر نشان کردند: زورگویان با مجرمانه جلوه دادن محور مقاومت در لبنان، یمن، سوریه و غزه در صددند روحیه مقاومت و ایستادگی را تضعیف کنند؛ چراکه این مهم حمله به همبستگی و انسجام امت اسلامی است.

آنان با اشاره به اینکه رژیم نتانیاهو با اعمال سیاست مهار و عادی سازی می‌کوشد؛ عمق راهبردی مقاومت فلسطین را از طریق انزوای ایران، حزب الله و دیگر گرو‌های پشتیبان مقاومت از بین ببرد؛ هشدار دادند: تضعیف جبهه مقاومت به عنوان خط مقدم استقلال امت اسلام نه تنها صلح نمی‌آورد، بلکه موجب اسارت هم می‌شود.

پایداری جمعی برای احیاء روح وحدت و همبستگی، حفاظت از جبهه مقاومت در برابر محور شرارت آمریکائی - صهیونیستی و بازآرائی امت زیر پرچم عدالت و آزادی از دیگر سخنان نخبگان مالزیایی به عنوان وظیفه مشترک کشور‌های اسلامی در شرایط امروز است.