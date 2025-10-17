به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ایمان قوی یکی از ویژگی‌های اصلی شهدا بود، گفت: پیروی از ولی فقیه نشانه ایمان قوی است.

آیت الله مهدوی با بیان اینکه شهدا با دل کندن از مظاهر دنیا حرکت کردند افزود: اشتیاق به جهاد در راه خدا در جنگ دوازده روزه همچون زمان دفاع مقدس ۸ساله نشان از ایمان قوی نیرو‌های مسلح داشت.

وی اهمیت به نماز، کسب رزق حلال و اهمیت به مسجد را از دیگر نشانه‌های ایمان قوی دانست و گفت:کتاب خواندن و معاشرت و ارتباط با علما به منظور رفع شبهه از راه‌های کسب ایمان قوی است.