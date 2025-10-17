پخش زنده
یادواره شهید عبدالکریم جعفری و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه در مسجد چهارده معصوم محله هُرستان خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ایمان قوی یکی از ویژگیهای اصلی شهدا بود، گفت: پیروی از ولی فقیه نشانه ایمان قوی است.
آیت الله مهدوی با بیان اینکه شهدا با دل کندن از مظاهر دنیا حرکت کردند افزود: اشتیاق به جهاد در راه خدا در جنگ دوازده روزه همچون زمان دفاع مقدس ۸ساله نشان از ایمان قوی نیروهای مسلح داشت.
وی اهمیت به نماز، کسب رزق حلال و اهمیت به مسجد را از دیگر نشانههای ایمان قوی دانست و گفت:کتاب خواندن و معاشرت و ارتباط با علما به منظور رفع شبهه از راههای کسب ایمان قوی است.