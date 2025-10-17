پخش زنده
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از راهاندازی ۱۴۵ پایگاه سوادآموزی در مدارس خوزستان با محوریت عدالت آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانگیر رشیدی پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت سوادآموزی خوزستان بیان کرد: رویکرد نهضت سواد آموزی به سمت توسعه مهارتهای کاربردی و سواد دیجیتال تغییر یافته و پایگاههای سواد آموزی در مدارس در حال راه اندازی است.
وی گفت: شناسایی و جذب افراد بیسواد و کمسواد با همکاری مدیران مدارس، دهیاریها، شوراهای اسلامی و نهادهای محلی در حال انجام است.
رشیدی ادامه داد: ماموریت این پایگاهها تنها انتقال مهارت سواد پایه نیست، تربیت شهروندانی آگاه، توانمند و مشارکتجو از اهداف نهضت است به همین دلیل، در کنار آموزشهای پایه، موضوعاتی، چون مهارتهای زندگی، سواد مالی، بهداشت فردی و آشنایی با فناوریهای نوین نیز در برنامه آموزشی گنجانده شده است.
وی با بیان اینکه این پایگاهها گروه سنی ۱۰ تا ۶۰ سال را پوشش میدهند اظهار کرد: با تقویت همکاریهای بینبخشی، به زودی شاهد دستاوردهای چشمگیر در عرصه سوادآموزی استان خواهیم بود.
طبق آمارکسب شده ۹۵.۳۳ درصد جمعیت استان باسواد هستند و میانگین کشوری ۹۸ درصد است.