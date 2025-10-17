به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح ملی ماموگرافی رایگان در هفته پیشگیری از سرطان پستان خبر داد و با اشاره به آمار نگران‌کننده، تأکید کرد روزانه بیش از ۵۰ زن در کشور به سرطان پستان مبتلا می‌شوند.

مرضیه لشکری با بیان اینکه سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان میان زنان در ایران و جهان محسوب می‌شود، اعلام کرد: این بیماری همچنان جزو اولویت‌های مهم نظام سلامت کشور به‌شمار می‌آید. طبق آخرین آمار‌های ملی، میزان بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن بوده و هر سال بیش از ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری به ثبت می‌رسد.

وی تأکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهند که سرطان پستان نزدیک به ۲۶ درصد از تمامی سرطان‌های زنان ایرانی را شامل می‌شود و این بیماری همچنان یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در بین بانوان است. با این وجود، شناسایی این بیماری در مراحل ابتدایی می‌تواند شانس درمان را تا بیش از ۹۰ درصد افزایش دهد. انجام تشخیص به‌موقع کمک می‌کند تا درمان آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر باشد و عوارض جسمی و روحی بیماری به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.

این متخصص رادیوانکولوژیست با اشاره به سه روش اصلی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان اظهار کرد: شامل خودآزمایی پستان به‌صورت ماهیانه توسط خود فرد، معاینه بالینی توسط پزشک یا ماما در بازه‌های زمانی مشخص، و انجام ماموگرافی دوره‌ای از سن ۴۰ سالگی تا ۷۴ سالگی، می‌باشد. وی افزود ماموگرافی به‌طور خاص دقیق‌ترین شیوه برای کشف توده‌های کوچک پستان است، حتی زمانی که هنوز در معاینات دستی قابل‌لمس نیستند، و درمان در چنین شرایطی سریع‌تر و ساده‌تر انجام می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از برنامه‌های وزارت بهداشت در همسویی با ماه جهانی آگاهی‌بخشی سرطان پستان خبر داد و افزود: به همین مناسبت، معاونت درمان وزارت بهداشت، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان را از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مراکز منتخب سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

وی تصریح کرد که طی این هفته، بانوان این امکان را دارند که با مراجعه به مراکز مشخص‌شده، خدمات ماموگرافی رایگان دریافت کنند یا برای نوبت ماموگرافی رایگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت در ادامه تأکید کرد که این طرح با هدف ارتقاء آگاهی زنان نسبت به اهمیت حفظ و ارتقاء سلامت خود، افزایش توجه اجتماعی به نقش تشخیص زودهنگام سرطان پستان و کاهش میزان بروز و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری کشنده در کشور اجرا می‌شود.