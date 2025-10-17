\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0647\u0641\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062a\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f5\u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u062c\u062f\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0627\u06f2\u06f6\u06f6\u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0\u0627\u0633\u062a\u0644\u0646 \u0628\u0645\u062f\u062a \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631\u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u062f.\n\n\u067e\u0631\u06cc\u0633\u0627 \u0628\u0647\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0646\u0627\u0626\u0628 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f4\u06f0\u06f0 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u060c \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0648 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u062f\u06cc\u0644\u0645\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06f1\u06f3 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n