تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما و دانشگاه حضرت معصومه (س) در قم به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مراسم این تفاهم‌نامه را سرآغازی برای ورود فناوری هسته‌ای به زندگی مردم قم دانست و گفت: در ضمن این تفاهم‌نامه به زودی درمانگاه زخم، در یکی از بیمارستان‌های قم راه‌اندازی خواهد شد.

محمد اسلامی انجام کار‌های پژوهشی کاربردی مشترک میان دانشگاه حضرت معصومه (س) و شرکت دانش بنیان فناوری پلاسما در موضوعات مختلف را گامی موثر در راستای هم افزایی علم و صنعت و ارتقای فناوری بومی بیان کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و تنش آبی در استان قم افزود: تصفیه پساب‌ها با هدف جلوگیری از آلایندگی محیط زیست و مقابله با کم آبی از طریق بازیابی آب، جزو اولویت‌های مهم و فوری استان است.

معاون رئیس جمهور همچنین از دستور کار قرار گرفتن موضوعاتی همچون زراعت و محصولات خبر داد و گفت: مردم قم به زودی نتایج آن را مشاهده خواهند کرد.

ایران جز ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه فناوری هسته‌ای

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به استفاده دشمن از هر ترفند و ابزاری حتی جنگ برای متوقف و محروم کردن ایران از فناوری هسته‌ای گفت: با ژرف نگری‌های رهبر معظم انقلاب، امروز ایران اسلامی در تراز بالایی از علم فناوری هسته‌ای قرار دارد به گونه‌ای که به گزارش دشمنان، ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا در این بخش است.

اسلامی فناوری هسته‌ای را جزو فناوری‌های برتری‌ساز و اقتدار آفرین بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه موتور پیشتاز فناوری علاوه بر تاثیر در همه رشته‌های تحقیقاتی و صنعتی کشور، ارتباط مستقیمی با بخش‌های مختلف سلامت، محیط زیست، کشاورزی و مواد غذایی مردم دارد، دشمنان نمی‌توانند این پیشرفت‌های ملت ایران را ببینند، غافل از اینکه این جایگاه هم حق و هم در شأن ملت ایران اسلامی است.

وی با اشاره به تلاش و پیشرفت فرزندان کشور در بخش رادیو دارو‌ها و قرار گرفتن ایران در ردیف دوم یا سومین کشور دنیا افزود: این حق ملت ایران اسلامی است تا در بالاترین جایگاه قرار گیرد.