مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از کاهش روزانه ۳.۸ میلیون مترمکعب از گاز فلر خبر داد.
غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: از ابتدای اجرای برنامه، روزانه ۹.۸ گاز فلر در واحدهای عملیاتی سوزانده میشد که امروز این رقم به ۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ به این ترتیب، تاکنون ۳.۸ میلیون مترمکعب از گاز فلر روزانه کاهش یافته است.
وی افزود: این کاهش در قالب پروژههای اولیه محقق شده که بیشتر شامل اقدامات فرایندی، تعمیراتی و رفع عیوب تجهیزاتی بوده است. اکنون مرحله دوم پروژه، یعنی فروش گازهای مزایدهای در دستور کار قرار دارد. در این مرحله قرار است ۳ میلیون مترمکعب دیگر از گاز فلر کاهش یابد که این میزان از طریق مزایده به شش شرکت در پالایشگاههای مختلف واگذار شده است.
حسینی گفت: در آغاز پروژه با مشکلات و مسائل مختلفی روبهرو بودیم؛ از جمله تحویل زمین، دریافت مجوزهای زیستمحیطی و فروش آب، برق و بخار، اما خوشبختانه این سه موضوع اکنون برطرف شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز بیان کرد: در فاز نخست، پروژه با مشکلات ارزی نیز مواجه بود که خوشبختانه آن هم مرتفع شده و اکنون انتظار میرود مشکل خاصی پیش نیاید. ما امیدواریم این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد و اهداف آن بهطور کامل محقق شود.