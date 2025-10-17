به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در متن پیام تسلیت سردار احمدرضا رادان آمده است:

خانواده محترم سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار

سلام علیکم

عروج سبکبالانه سردار علیرضا افشار به جوار قدسی حضرت حق را پیشگاه مقدس ولی عصر (روحی لتراب مقدمة الفداه)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آن خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

ایشان عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت صادقانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صرف کردند و همواره با روحیه‌ای خستگی ناپذیر در مسئولیت‌های مختلف، منشاء اثرات ارزشمند بودند.

یاد و نام این انسان مؤمن و خدمتگزار، هموار در دل‌ها ماندگار خواهد بود.

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم روح بلند این شهید عزیز را در بالاترین مراتب بارگاه قدسی خویش، همجوار با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) محشور فرموده و به آن خانواده معزز صبر و اجر جزیل مرحمت فرماید.