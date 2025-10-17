تعدادی از بانوان هنرمند تکابی با ارائه غذا‌ها و هنر‌های دستی خویش و ایجاد غرفه‌های مهربانی جشنواره غذا و سلامت را برگزارکردند تا سود آنرا برای بیماران سرطانی اهدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این جشنواره که به همت موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه و مساعدت تعدادی از ادارات و نهاد‌ها برگزار شد بانوان هنرمند تکابی سفره‌ای گسترانیدند به وسعت مهربانی دل مردم تکاب.

استقبال پرشور مردم نوع دوست تکاب از این جشنواره خیرخواهانه نشان از دل بزرگ و مهربان مردمی دارد که همواره دستگیر نیازمندان و مرهم درد دردمندان هستند.

در این جشنواره انواع غذای محلی، نان محلی، آش، میوه خشک شده، گیاهان دارویی، عرقیات گیاهی، سفال، انواع ترشیجات، انواع کیک و شیرینی، کیف و چرم، عروسک بافی، صنایع چوبی، سفال و کباب عرضه و سود حاصل از فروش آنها به بیماران سرطانی اهداخواهد شد.

اسماعیل هادی مدیر اجرایی مؤسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: به همت کمیته بانوان موسسه خیریه مهرانه تکاب جشنواره دوروزه غذا و سلامت با هدف حمایت از بیماران سرطانی برگزار شد.

هادی افزود: در شهرستان تکاب متأسفانه ۵۹۲ بیمار سرطانی تحت حمایت این مؤسسه وجود دارد که برای مساعدت در اقلام دارویی و حمایت از همراهان و خانواده‌های آنان نیازمند دستگیری مردم هستیم و این جشنواره لهانه‌ای است تا مشارکت مردمی حاصل شود.

وی گفت: بانوان هنرمند و خیر شرکت کننده در این جشنواره سود حاصل از فروش غذا‌ها و صنایع دستی خود را برای مساعدت از بیماران سرطانی اهدا کرده‌اند.

بانوان هنرمند و خیر شرکت کننده در این جشنواره ضمن آرزوی سلامت برای بیماران سرطانی گفتند: این جشنواره سفره‌ای گشوده به وسعت مهربانی دل‌های همشهریان تکابی و ما نیز همراه و همگام با آنان بمنظور حمایت از بیماران سرطانی و در راستای تسکین آلام آنان سود حاصل از فروش محصولات خود را با عشق تقدیم قلب مهربان بیماران سرطانی کرده‌ایم.