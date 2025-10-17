ترکیدگی لوله گاز شهری موجب آتش سوزی شد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب گفت:ترکیدگی لوله گاز شهری موجب آتش سوزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب با اعلام این خبر افزود؛ حادثهای مبنی بر نشت گاز شهری از خطهای شریانی در بلوار شهید زندهدل میاندوآب حوالی میدان عاشورا به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.
سامان محمدی گفت؛ با اعلام نشت گاز همراه با آتشسوزی، دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام و با همکاری اداره گاز، حریق بهسرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
خوشبختانه محل حادثه زمین خالی بوده و خساراتی در پی نداشت.
وی گفت؛ علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
شایان ذکر است دو روز پیش نیز شاهد ترکیدگی لوله انتقال فرآوردههای نفتی در میاندوآب و نشت گازوئیل در معابر و ترس و وحشت و نگرانی مردم در این شهر بودیم