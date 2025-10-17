پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا بویژه در تنگه هرمز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدو برق پیش بینی میشود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در شرق تنگه هرمز گاهی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و فرا دریا نسبتا آرام خواهد بود.
حمزه نژاد، گفت: در برخی نقاط مرکزی استان و سواحل تنگه هرمز بارش پراکنده باران و در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه در مناطق شرقی و شمالی و نقاطی از مناطق مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.
او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، وقوع تندباد لحظهای گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا با بهبود شرایط بارشی، علاوه بر مناطق ذکرشده، در مناطق غربی نیز احتمال بارش پراکنده پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: در پارهای نقاط احتمال تقویت بارشها و وزش باد شدید، تگرگ و سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در روزهای آینده نوسانات دمایی تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.