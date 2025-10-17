پخش زنده
مقامات بهداشتی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان نسبت به افزایش موارد ابتلا به تب دِنگی در هفتههای اخیر هشدار داده و از شهروندان خواستند اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری رسمی دولت پاکستان (APP)؛ طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در شبانه روز گذشته ۴۲ مورد جدید ابتلا به تب دندان شکن «دنگی» در این ایالت شناسایی شده است.
منابع خبری افزودند: درحال حاضر شمار بیماران فعال در سراسر ایالت به ۲۵۷ نفر رسیده در حالیکه از آغاز سال جاری تاکنون در مجموع ۳۴۰۴ مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است.
همچنین در روز گذشته نیز ۱۸ بیمار جدید در بیمارستانهای ایالت خیبرپختونخوا بستری شدند تا مجموع بستریشدگان از ابتدای سال تاکنون به ۱۴۱۶ نفر افزایش ییابد.
به گفته منابع خبری در حال حاضر ۴۷ نفر تحت درمان قرار دارند، ۳۱۴۵ نفر بهبود یافتهاند و دو مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده است.
همچنین وضعیت شیوع این بیماری در شهر راولپندی در نزدیکی پایتخت پاکستان نیز نگران کننده گزارش شده و گزارشها حاکی از ثبت روزانه دهها مورد از ابتلا به این بیماری در بیمارستانهای این شهر است.
مقامهای بهداشت عمومی تأکید کردهاند، شهروندان با خشک نگه داشتن فضاهای اطراف منزل، تخلیه آب جمعشده در ظروف و رعایت نظافت محیطی میتوانند از گسترش بیماری جلوگیری کنند.
تب دِنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه آئدس منتقل میشود، این پشه معمولاً در آبهای راکد تخمگذاری میکند و در فصول گرم و مرطوب فعالیت بیشتری دارد.
علائم اصلی آن شامل تب شدید، درد عضلانی و مفصلی، سردرد، تهوع و در موارد شدید خونریزی داخلی است.