به گفته رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان، تاکنون یارانه ۲ میلیون خانواده حذف شده است که ۱۸۰ هزار نفر به آن اعتراض کردند، معمولا بین ۵ تا ۸ درصد از اعتراضات بعد از رسیدگی مورد قبول قرار میگیرد.
وی گفت: این روند حذف یارانه پردرآمدها تا آخر سال ادامه خواهد داشت و اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان مجدد به روز رسانی خواهد شد.
رستمی همچنین گفت: دهکبندیها مرتب تغییر پیدا میکند و طبق روند گذشته از اعتراضات بین ۵ تا ۸ درصد از اعتراضات رسیدگی شده، مورد قبول واقع میشود.
وی همچنین در مورد کالابرگ الکترونیکی گفت: طبق روال ماهای گذشته، کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه اختصاص پیدا میکند، سرانه هر فرد در دهکهای ۱ تا ۳ نفری ۵۰۰ هزار تومان در ماه و دهکهای ۴ تا ۷ سرانه هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار است که میتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل پروتئینی گوشت قرمز، سفید و تخم مرغ لبنیاتی شامل شیر، ماست و پنیر، خواربار شامل برنج، حبوبات روغن قند و شکر میتوانند از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور خریداری کنند.
رستمی این را هم گفت: نرمافزار شما، شبکه ملی اعتبار هم میزان تراکنشها و هم مانده اعتبار و هم نشانی نزدیکترین فروشگاه طرف قرارداد را نشان میدهد.
وی در مورد زمان اعتبار کالابرگ گفت:معمولاً تلاش میکنیم تا سه ماه اعتبار کالابرگ حفظ شود و خانوارها بتوانند از آن استفاده کنند.
رستمی همچنین گفت: با توجه به اینکه برخی از مردم جنوب کشور به جای مرغ از ماهی استفاده میکنند، در میانه راه در ماه قبل تصویب کردیم که بتوانند با کالابرگ خود ماهی نیز خریداری کنند.
رئیس مرکز رفاه ایرانیان همچنین در مورد بحث کالابرگ و جلسات بین دولت و مجلس در سازمان برنامه و بودجه، گفت: دو سناریو در این زمینه بررسی میشود، یکی اینکه ثابت نگه داشتن قیمت اقلام مشمول ارز ترجیحی است که به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص یابد، سناریوی دیگر ثابت نگه داشتن قدرت خرید مصرف کنندگان است و هفته جاری هم جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شد و احتمال زیاد دوباره در دولت مطرح و هفته آینده جمع بندی اعلام خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان، طبق یک سناریو قیمت اقلام مشمول کالابرگ ثابت نگه داشته میشود، تا اطمینان خاطر برای آنها فراهم شود و روشهای دیگری هم مد نظر است که در بازههای سه ماهه قیمت اقلام برای مصرف کنندگان به صورت ثابت مشخص شود، یعنی اینکه برای مصرف کننده سرانه مصرف مرغ یک و نیم کیلو در ماه باشد که تا یک و نیم کیلوگرم و قیمت ثابت و اگر کسی بیش از آن خواست خریداری کند، به قیمت بازار بتواند تهیه کند.
رستمی همچنین گفت: در مورد ارز ترجیحی هم در اول زنجیره به تولید کننده و وارد کننده نهادهها پرداخت میشود، اما علیرغم اینکه ارز ترجیحی به این اقلام داده میشود، گاهی ملاحظه میکنیم نهادههای تولید مرغ که با ارز ۲۸۵۰۰ تومان وارد میشود، در در بازار به کیلویی ۱۶۰ هزار تومان هم رسیده است، در حالی که ۸۵ درصد خوراک مرغ با ارز ترجیحی وارد میشود.
رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان عنوان کرد، با وجود اینکه ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره داده میشود، اما متاسفانه به هدف سیاست گذار نمیرسد و هدف سیاستگذار محقق نمیشود و تجربه یارانه نقدی که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد، تجربه موفقی نبود، دولت و مجلس تلاش میکند که از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری کند و قدرت خرید مصرف کننده را حفظ کند.
وی گفت: دو روش عمده برای حفظ قدرت خرید وجود تلاش میکنیم، در اجماع بین دولت و مجلس آن را اجرا کنیم، اما نکته مهم این است که از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری شود.
رئیس مرکز رفاه ایرانیان همچنین گفت: همان گونه که آقای قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد، مرحله جدیدی کالابرگ در آبان ماه اجرا میشود و به روش گذشته اجرا خواهد شد.
از ماههای بعدی روش جدیدی که به اجماع خواهیم رسید، اعمال خواهد شد.
وی در مورد اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت: به روشهای گذشته برای هفت دهک کم درآمد جامعه اختصاص پیدا میکند که سرانه دهکهای یک تا ۳ نفری ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای ۴ تا ۷ نفری ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود و کل اعتبار اجرایی کالابرگ ۲۸ همت مورد نیاز است.