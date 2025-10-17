پخش زنده
۵۰ هکتار از اراضی شهرستان فریدونشهر به کشت زرشک اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهرگفت: حدود ۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گیاه زرشک به شکل خودرو (وحشی) ویا دست کاشت اختصاص دارد.
حجت الله زمانی میانگین برداشت محصول زرشک درهر هکتار را حدود یک تن اعلام کرد و افزود: شهرستان فریدونشهریکی ازمناطق کوهستانی است که بسیاری از زمینهای آن شیبداربوده و قابلیت کشت بسیاری از محصولات زراعی را ندارد که گیاه زرشک و گیاهان دارویی میتوانند در این گونه اراضی کشت شود.
کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهرنیز با بیان اینکه برداشت زرشک در شهرستان فریدونشهراز اوایل مهرماه شروع و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد گفت: مقاومت بالا در مقابل سرمازدگی و آفات، کم آب بربودن، عملکرد بالا و قابلیت کشت در زمینهای سنگلاخی و شیب دارو اشتغالزایی خوب بویژه برای بانوان از مزایای کشت گیاه زرشک است.
ابراهیم اصلانی افزود: زرشک یکی از گیاهان دارویی است که در رنگهای مختلفی در طبیعت موجود است، ویتامین ث فراوانی دارد و ایمنی بدن را در برابر بیماری تقویت میکند وتصفیه خون، پاکسازی کبد و کاهش چربی و فشار خون نیز از دیگر خواص آن است.