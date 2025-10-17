پخش زنده
معاون جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با افزایش کارخانههای فرآوری و همکاری مسئولان، خرید و فرآوری سیب به صورت مستقیم از باغداران انجام میشود و مشکلی در بازار مصرف وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دمکری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به رتبه اول این استان در تولید سیب کشور گفت: آذربایجان غربی طی سالهای گذشته میانگین تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیب داشته است، اما امسال به دلیل تنشهای گرمایی و سرمایی، پیشبینی ما حدود ۹۵۰ هزار تن محصول است.
دمکری تصریح کرد: مجموع تولید سیب استان در ۱۰ شهرستان سیبخیز از جمله اشنویه، مهاباد، نقده، ارومیه، میاندوآب، پیرانشهر، سلماس و بخشهایی از بوکان و خوی متمرکز است. همچنین حدود ۳۰ درصد از محصول سیب به صورت زیر درختی تولید میشود.
وی درباره فرآیند خرید و فرآوری سیب گفت: با همکاری فرمانداران، کارخانجات تبدیلی و دهیاریها، ساماندهی کاملی در استان انجام شده است. در سالهای اخیر ۱۳ کارخانه فرآوری سیب به ظرفیت استان افزوده شده و این کارخانهها به صورت مستقیم از باغداران خرید میکنند. این امر موجب شده که در زمان پیک مصرف هیچ مشکلی در جذب محصول وجود نداشته باشد و باغداران نیز از قیمتها رضایت دارند.
معاون جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه بیان کرد: امسال با پیشبینیهای به موقع و همکاری تعاونیهای روستایی، خرید سیب از ابتدای برداشت شروع شده و محصول در سردخانهها نگهداری میشود تا در مناسبتهایی مانند شب عید عرضه بازار تنظیم شود.
دمکری در پایان گفت: روند صادرات سیب استان کاملا طبیعی و پایدار است و ما برنامهریزیهای لازم را برای حفظ ثبات در بازارهای خارجی انجام دادهایم تا کشاورزان و تولیدکنندگان استان بتوانند به بهترین شکل از تولیدات خود بهرهمند شوند.